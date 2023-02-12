تيارت: ترقب فتح أسواق جوارية تحسبا لشهر رمضان

يرتقب فتح أسواق جوارية بسبع مدن بولاية تيارت تحسبا لشهر رمضان لتوفير مختلف السلع بأسعار معقولة, حسبما علم اليوم الأحد لدى مدير التجارة وترقية الصادرات, محمد بنيدي.

وأوضح السيد بنيدي انه بالاتفاق مع رؤساء دوائر قصر الشلالة ومهدية وحمادية فرندة والسوقر وعين كرمس لتخصيص فضاءات وسط هذه المدن يتم حاليا تهيئتها لاستقبال التجار أسبوعين قبل حلول الشهر الفضيل.

أما بعاصمة الولاية فسيتم تحويل سوق رمضان من حي الطريق البيضاء بوسط المدينة إلى القاعة المتعددة الرياضات بلعربي عبد الله بناء على طلب التجار لاستقبال الزبائن في أحسن الظروف وعرض كميات أكبر من السلع.

واستنادا للمتحدث فإن مصالحه تعمل بالتنسيق مع الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك على التواصل مع التجار للمساهمة بقوة في هذه المبادرة من خلال عرض السلع بأسعار التكلفة لتعزيز أواصر التراحم والتضامن في هذا الشهر الفضيل.

وذكر بأنه تم أيضا التواصل مع المنتجين والموزعين و تجار الجملة في جميع المجالات على غرار المواد الغذائية والأواني و الألبسة لعرض بضاعتهم في هذه الفضاءات بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهة أخرى يتم التنسيق مع الغرفة الفلاحية والمكتب الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين لدعوة المنتجين لعرض الخضر والفواكه بأسعار معقولة بفضاءات سيتم تخصيصها لهم بالقرب من هذه الأسواق .