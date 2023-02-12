غليزان:ربط 250 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية

قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية غليزان بربط 250 مستثمرة فلاحية،وتحصي 80 مستثمرة أخرى قيد الربط بالكهرباء و135 مستثمرة مبرمجة لتوصيلها بالطاقة.

وتدخل هذه العملية في إطار سياسة الدولة المنتهجة للنهوض بقطاع الفلاحة،حيث تقدر عدد المحيطات الفلاحية المعنية بعملية الربط بالشبكة الكهربائية على مستوى ولاية غليزان ب 480 مستثمرة وذلك بهدف دعم الفلاحين،وتمكينهم من الكهرباء الفلاحية.

للإشارة قد تم إنجاز شبكة كهربائية بطول قدره 140.60 كم، أنجز فيها 92 محولا كهربائيا لفائدة المستثمرات،وذلك دون دفع مسبق لعمليات الربط بالطاقة قصد الإسراع في عملية تزويد المستثمرات بالكهرباء.