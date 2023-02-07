تنظيم المنتدى الاول لتكنولوجيات الاعلام والاتصال بالجزائر

سينظم المنتدي الأول لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال من 8 الى 10 ماي المقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، بحضور 250 فاعلا في القطاع و 150 عارضا، حسبما أكده منظم التظاهرة، احمد لحري، اليوم الاحد بالجزائر.

وأوضح لحري، بمناسبة الإعلان عن هذا الحدث، ان المنتدى الذي سينظم برعاية وزارات البريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية، و الرقمنة والاحصائيات، و كذا اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، يعد "بمثابة نافدة على التكنولوجيات الاكثر ابتكارا لفائدة المؤسسات والمهنيين في هذا المجال".

كما أشار الى ان المنتدى سيسمح لرؤساء المؤسسات العمومية و الخاصة بـ"الاستعلام و التبادل حول المعطيات الكبرى لسوق يقدم، بشكل دوري الجديد في مجال التجهيزات و الحلول".

وأضاف ان هذا اللقاء الذي سيدوم ثلاثة ايام والذي يراد له ان يكون "فضاء للتفكير و التشاور بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين و المؤسساتيين، و ذلك، في عصر تقدم تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و رهانات تطور الاقتصاد الرقمي"، ستتخلله محاضرات و ورشات مختصة فضلا عن مئات المواعيد "بين المؤسسات".

وخلص ذات المصدر في الاخير الى التأكيد، بان هذه التظاهرة ستتميز بالتطرق إلى عديد المواضيع التي تتعلق خاصة بالرقمنة، و الامن السيبراني، و الحوسبة السحابية "الكلاود"، و البيانات الضخمة "بيغ داتا"، و الذكاء الاصطناعي، مضيفا ان عديد القطاعات معنية بهذه المسالة الأخيرة، على غرار الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الصناعة او النقل.