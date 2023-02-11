محرز أساسيا في مواجهة أستون فيلا

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي التشكيل الرسمي لفريقه خلال مواجهة أستون فيلا المقرر انطلاقها في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

السيتي يحتل الوصافة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 45 نقطة، فيما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 51 نقطة، وسط منافسة قوية بين السيتي وأرسنال لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويعول مدرب السيتي، بيب غوارديولا، على نجمه الجزائري وزملائه، للإطاحة بضيفهم أستون فيلا.

وجاء تشكيل السيتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر، دياز، لابورتي

الوسط: سيلفا، رودري، دي بروين، جوندوجان

الهجوم: محرز، هالاند، جيريليش