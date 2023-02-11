نادي ساوثهامبتون يقيل مدربه جونز بسبب سوء النتائج

قررت إدارة نادي ساوثهامبتون الانجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة مدرب الفريق ناثان جونز، بسبب سوء النتائج، وذلك عقب الهزيمة (1-2) مساء أمس السبت، أمام وولفرهامبتون، ليصبح ثامن مدرب يتعرض للرحيل في بطولة 'البريميرليغ'، بعد 3 أشهر فقط من تعيينه في 10 نوفمبر الماضي.

وأوضح النادي في بيانه: " إدارة فريق ساوثهامبتون تأكد قطع صلتها بمدرب الفريق، ناثان جونز. وأولكلت للمدرب الإسباني روبين سيليس، مسؤولية إعداد الفريق، الذي يقاتل من أجل البقاء في البطولة الإنجليزية الممتازة، قبل المباراة القادمة أمام تشيلسي في لندن.

ويغادر جونز (49 عاما) الفريق الإنجليزي، بعد 24 ساعة فقط من خسارته على أرضه أمام وولفرهامبتون (1-2)، الذي استكمل المباراة بـ10 لاعبين من الشوط الأول.

وتحت قيادة جونز، خسر ساوثهامبتون 9 من أصل 14 مباراة في مختلف المسابقات.