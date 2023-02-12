تيارت : الدرك الوطني يحجز مبلغ مالي مزور

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوسنينة بولاية تيارت، من حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية يقدر بـ 144000 دج من فئة 2000 دج إصدار جديد وكمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب 700 غرام.

وحسب قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر في تيارت الرائد زرقي عادل، فانه بعد استغلال معلومات مؤكدة واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوسنينة مفادها وجود سيارة سياحية على متنها كمية من المخدرات قادمة نحو بلدية فرندة مرورا ببلدية توسنينة، تم وضع خطة عمل مع تشكيل أمني،

ليتم إيقاف السيارة السياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 06 ،وبعد تفتيشها بالإستعانة بالثنائي السينوتقني إختصاص مخدرات تم حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب 700 غرام والتي كانت مخبأة تحت المقعد الأمامي للسائق التفتيش الجيد للمركبة أسفر عن حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية يقدر بـ 144000 دج من فئة 2000 دج إصدار جديد مخبأ بإحكام داخل مقعد المرافق.

وأضاف ذات المصدر، أنه مواصلة للتحقيق وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش مساكن الموقوفين، أين كانت النتيجة إيجابية حيث تم حجز (05) بطاقات تسجيل من السيارات من بينها واحدة فارغة غير مدون عليها معلومات المركبة، مبلغ مالي كعائدات إجرامية العملية مكنت من توقيف 04 أشخاص مع حجز وسيلة النقل المستعملة في الجريمة فيما يبقى شخصان آخران في حالة فرار، فيما تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.