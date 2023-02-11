هذا هو موعد تسليم مركز تجميع المنتخبات الوطنية بفوكة

كشف وزير الشباب والرياضة،عبد الرزاق سبقاق ،اليوم، عن تسليم مركز تجميع المنتخبات الوطنية بفوكة نهاية شهر مارس المقبل،مؤكدا أن الجزائر بلغت مستوى عال فيما يخص انجاز وتهيئة المنشآت الرياضية.

وقال الوزير سبقاق في تصريحات صحفية اعقبت زيارته لبعض المنشآت الرياضية بولاية تيبازة، مرفوقا بوالي تيبازة ورئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمان حماد،أن تسليم مركز تجميع المنتخبات الوطنية ببلدية فوكة شرقي تيبازة سيكون نهاية مارس المقبل.

وأضاف الوزير أن الرياضيين الجزائريين من حقهم الافتخار بالمستوى الذي وصلت إليه بلادهم فيما يخص انجاز وتهيئة المنشآت الرياضية التي تستجيب للمعايير الدولية ،خاصة على مستوى المنتخبات الوطنية، مؤكدا في رده على سؤال حول تسليم ملعب براقي إلى أحد أندية كرة القدم ، أن المنشآت الرياضية للرياضيين الجزائريين ، فقط يبقى أن هذا الملعب الذي احتضن 10 مقابلات في ظرف 3 أسابيع وفي ظروف مناخية صعبة يبقى بحاجة إلى فترة نقاهة.