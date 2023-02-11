ارتفاع الطلب على النفط الى مستويات ما قبل الجائحة

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك)، هيثم الغيص، اليوم الأحد,،انه من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل كوفيد -19 هذا العام وأن يصل إلى 102 مليون برميل يوميا.

واوضح الغيص خلال كلمة القاها في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2023)، أن توقعات المنظمة الأخيرة أظهرت أن الطلب على الطاقة آخذ في التزايد، وقد يصل لمستويات ما قبل جائحة كورونا خلال العام الجاري 2023.

وابرز الأمين العام للمنظمة أن تزايد الطلب على الطاقة سيأتي في ظل معاناة تواجهها صناعة النفط، على خلفية تراجع الاستثمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان الطلب على النفط سيستمر في النمو ليصل إلى 110 ملايين برميل يوميا في عام 2025.

كما أشارالغيص أن أوبك تتوقع أن صناعة البترول تحتاج استثمارات تبلغ حوالى 12 تريليون دولار حتى عام 2045 بواقع 500 مليار دولار سنويا، مشددا على أهمية الاستثمار في أمن الطاقة كمكون رئيسي للنشاط الاقتصادي وتوفر الطاقة والاستقرار بأسواق الطاقة.

و أضاف الغيص أن أوبك ملتزمة بدعم استقرار السوق والاستثمارات بهدف تلبية الطلب المتزايد ودعم جهود خفض الكربون.