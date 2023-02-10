ارتفاع صادرات الجزائر من مواد التعبئة والتغليف

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ، ان صادرات الجزائر من مواد التعبئة والتغليف بلغت 42 مليون دولار خلال 2021 والأشهر11 الأولى من السنة الماضية، أي بمعدل 21 مليون دولار سنويا.

ولدى اشرافه على افتتاح الطبعة الأولى لمعرض التعبئة و التغليف والتوضيب للمواد والمنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير المنظم بقصرالمعارض "صافاكس" الصنوبر البحري بمشاركة حوالي 50 شركة ناشطة في هذا المجال أوضح الوزير أن قيمة صادرات مواد التغليف و التعبئة البلاستيكية ارتفعت بنسبة 36 بالمائة (حوالي 9 مليون دولار) فيما ارتفعت صادرات مواد التغليف والتعبئة من الورق والكارتون إلى 4.5 مليون دولار كما تم، حسبه، تصدير مواد التغليف المصنوعة من الخشب الفليني الزجاجي ،المعادن ،القارورات، الصناديق ومختلف الأوعية والأغلفة.

وتابع الوزير ، أنه وتم تصدير هذه المنتجات نحو 57 دولة في مقدمتها تونس بنسبة 53 بالمائة ليبيا (5 بالمائة) وتركيا (5 بالمائة)، وهو ما سمح برفع العائدات المالية لأكثر من 150 شركة ناشطة في هذه الشعبة.