حصيلة جديدة لتدخلات الحماية الجزائرية في سوريا وتركيا

تمكنت فرق الحماية المدنية التي أرسلتها الجزائر للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بتركيا وسوريا إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين الاثنين المنصرم، من إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثامين 118 ضحية من تحت الأنقاض، حسب حصيلة جديدة قدمتها، اليوم الأحد، المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "فيما يتعلق بحصيلة تدخل فرق الإنقاذ بتركيا منذ يوم 6 فيفري الماضي وإلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد 12 فيفري 2023، فقد تم إخراج 96 ضحية من تحت الردوم بمنطقة أديامان، من بينها 12 شخصا على قيد الحياة و84 جثة لمتوفين".

وأضاف بخصوص تدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية بسوريا، خلال نفس الفترة، بأنه "تم انتشال 35 ضحية من تحت الردوم بمحافظة حلب على مستوى شارعي بستان القصر والصالحين، حيث تم إخراج شخص واحد على قيد الحياة، وانتشال 34 جثة".

ولفت بيان المديرية العامة للحماية المدنية إلى أن "عمليات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة بتركيا بينما انتهت في سوريا ".

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بإيفاد فرق الحماية المدنية إلى كل من سوريا وتركيا، فور وقوع الزلزال, حيث توجه إلى تركيا فوج مكون من 89 عضوا،يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى، من بينها فرقة البحث والإ نقاذ تحت الردوم وفرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة،فيما تم إيفاد فوج مماثل إلى سوريا يتكون من 86 عضوا.