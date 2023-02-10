صندوق النقد: النمو العالمي ما يزال ضعيفا

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، اليوم الأحد، إن نمو الاقتصاد العالمي ما يزال ضعيفا، "لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي".

وأضافت جورجيفا، في كلمتها خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي، أن الاقتصاد العالمي سجل نموا بنسبة3.4 بالمئة في العام الماضي.

واضافت: "ثم سيتباطأ النمو إلى 2.9 بالمئة في العام الحالي، ثم ينتقل إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل".

و اكدت : "في أحدث تنبؤاتنا المعلنة قبل أسبوعين، وإن كانت أقل قتامة مقارنة بأكتوبر فإنها ما تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في 2023".

وعلى الجانب الإيجابي، قالت جورجيفا: "نشهد حاليا تراجع التضخم من 8.8 في 2022 إلى 6.6 بالمئة هذا العام و 4.3 بالمئة في 2024".

"ومن العوامل المساعدة للاقتصاد العالمي, إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" أضافت جورجيفا.

وبحسب المسؤولة، "لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر.. من الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين.. وقد يظل التضخم متجاوزا للتوقعات، مما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي".