المدية : السلطات المحلية ببرواقية تتكفل بمتضرري الحريق

على أثر الحريق الذي وقع أمس بحي 46سكن تساهمي ايجاري بالبرواقية، قام مساء اليوم رئيس الدائرة رفقة السلطات المحلية البلدية وممثلي مديرية النشاط الاجتماعي،بزيارة معاينة للحي الوقوف على حجم الخسائر والاضرار التي الحقها الحريق الناجم عن تسرب للغاز على مستوى شقتين لاحدى عمارات الحي،

وقد عبر رئيس الدائرة عن تضامن السلطات الولائية والمحلية مع العائلتين ،واعطى تعليمات صارمة لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري على الاسراع بمباشرة اشغال الترميم في انتظار قيام المصالح التقنية باعادة تأهيل شبكتي الكهرباء والغاز.

كما بادرت مديرية النشاط الاجتماعي بتخصيص افرشة واغطية ومواد غذائية للعائلتين.

ط عبدالكريم