تعرض موقع وكالة الانباء الجزائرية لهجمات سيبرانية

أعلن التلفزيون العمومي أن الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية بنُسخه متعددة اللغات يتعرض منذ ساعات إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة والتي تستهدف إختراقه، مما دفع إلى حجبه مؤقتا .

و اكد أن هذه السلسلة من الهجمات الحادة إتضح أن مصادرها الجغرافية من الكيان الصهي وني المحتل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا.

وقد سمحت التدابير والأنظمة التقنية للوكالة من صد هذه السلسلة من الهجمات "الحادة" التي لازالت متواصلة، مما دفع الى حجب الموقع مؤقتا، والحيلولة دون تمكن محاولات الاختراق السيبرانية من بلوغ قاعدة البيانات. يضيف المصدر

يذكر أن الموقع الالكتروني للوكالة بنسخه الناطقة باللغتين الوطنيتين وبلغات أجنبية يتعرض منذ فترة طويلة إلى هجمات سيبرانية متفاوتة الحدة مسيرة من معظم المصادر الجغرافية المذكورة، وذلك في اطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف بلادنا، لا سيما وأنها تزداد حدة غداة المواقف والقرارات المصيرية على غرار تلك التي اتخذتها الدولة انسجاما ومبادئها الثابتة تجاه القضايا الوطنية،الإقليمية والدولية و المرافقة الاعلامية لوكالة الانباء الجزائرية لهذا النهج.