وزير الصحة في هافانا

يترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة الـ23 للجنة المختلطة الجزائرية-الكوبية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي المزمع انعقادها من 13 إلى 15 فبراير بالعاصمة الكوبية هافانا، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لوزارة الصحة.

وجاء في ذات البيان أن انعقاد هذه الدورة يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الكوبي، ميغيل دياز-كانيل برمودز، إلى الجزائر شهر نوفمبر الماضي، في إطار "تعزيز علاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تربط البلدين".

وخلال هذه الدورة، سيقوم سايحي، رفقة وزير التجارة الخارجية للاستثمار الأجنبي، رودريغو مالمييركا دياز، المترئس للجنة من الجانب الكوبي، بـ"تقييم العلاقات الثنائية، سيما فيما يخص تنفيذ التوصيات التي تمت المصادقة عليها في الدورة السابقة المنعقدة في الجزائر في فيفري 2019، كما سيتم التباحث حول سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة في العديد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وكذا وسائل تعميقها فيما يخدم مصلحة البلدين".

وأضاف نفس المصدر أنه سيتم كذلك خلال هذه الدورة "دراسة وتوقيع عدة اتفاقيات وبرامج تعاون في مجالات الصناعة الصيدلانية، الفلاحة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، السياحة والثقافة وغيرها, بالإضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي ثنائي يومي 14 و15 فبراير الجاري بمشاركة أزيد من 60 متعاملا اقتصاديا جزائريا من عدة قطاعات".

وسيعقد وزير الصحة على هامش هذه الدورة "عدة لقاءات مع مسؤولين في قطاعات مختلفة على رأسها قطاع الصحة"، مثلما جاء في ذات البيان.