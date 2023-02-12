حصيلة تربية الأسماك ببومرداس

سجلت شعبة تربية المائيات البحرية و القارية ببومرداس إنتاج أكثر من 1500 طن من مختلف أنواع السمك خلال سنة 2022.

وأوضح مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية، قادري الشريف، في تصريح لوأج، أن مصالحه سجلت إنتاج أكثر من 1500 طن من الأسماك خلال سنة 2022 بفضل دخول 4 مزارع متخصصة في تربية المائيات بالأقفاص العائمة حيز الاستغلال السنة الماضية ببلديتي رأس جنات و زموري .

وأشار إلى أن الأسماك المنتجة في الأقفاص العائمة في المزارع الأربعة و بكميات متفاوتة من مزرعة لأخرى، تتمثل في سمك "القاجوج" و "بلح أو ذئب البحر".

ويرى مسؤول القطاع أن كمية إنتاج هذا الصنف من الأسماك يرتقب أن تعرف "نموا معتبرا" في المستقبل بعد دخول حيز الإستغلال تدريجيا لأزيد من 20 مشروعا استثماريا آخرا في الشعبة.

وتم إلى حد الآن توطين غالبية هذه المشاريع بمنطقة النشاطات الموجهة لتربية المائيات البحرية و القارية و النشاطات و الحرف المرتبطة به بزموري البحري، و الباقي بمناطق نشاطات مختلفة و عبر طول ساحل الولاية.

وأشار المدير الى أن إنجاز هذه المشاريع المندرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية المائيات و مضاعفة الإنتاج الوطني من مختلف أنواع السمك، يكلف غلافا ماليا إجماليا يصل إلى نحو 4 ملايير دج و سيوفر ما لا يقل عن 2000 منصب شغل مباشر و غير مباشر.

و يتعلق الأمر بمشاريع تربية و إنتاج مختلف أنواع السمك و التعليب و صناعة عتاد الصيد و صناعة و صيانة و إصلاح السفن.