الأفافاس يطالب بسحب مشروعي قانون الحق النقابي و الاضراب

طالب حزب جبهة القوى الاشتراكية بسحب فوري لمشروعي قانون ممارسة الحق النقابي و الحق في الإضراب، و دعا لإعادة صياغتهما على أساس حوار فعلي تشارك فيه كل الفواعل الإجتماعية.

اكد الأمين الوطني الأول للأفافاس، يوسف أوشيش، امس الاحد ، خلال مشاركته في مراسم افتتاح مؤتمر الكنابست الرابع الذي جرت أشغاله بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، "ضم صوت الأفافاس إلى صوت النقابات المستقلة المطالب بسحب فوري لمشروعي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي و الحق في الإضراب و إعادة صياغتهما على أساس حوار فعلي تشارك فيه كل الفواعل الإجتماعية التي لها صلة بالموضوع".

و في أول نشاط خارجي له بعد انتخابه من طرف المجلس الوطني الصاعد عن المؤتمر السادس للحزب، شدد الأمين الوطني الأول للأفافاس، خلال مداخلته على ضرورة تقوية الروابط بين المجتمع السياسي و المجتمع المدني المتشكل من نقابات و جمعيات من أجل بناء دولة مؤسسات تكون أهلا لتطلعات الجزائريات و الجزائريين.

و أبدى المتحدث - حسب بيان الحزب - جزيل شكره لنقابة الكنابست و منتسبيها على دعوتهم، و استعاد معهم ذكرى تأسيسها بمقر جبهة القوى الاشتراكية في العام 2003.

و ذكر المسؤول السياسي" بالنضال المشترك الذي تقاسمته و تتقاسمه التشكيلتان لاسيما ما يتعلق بدولة الحق و القانون، الدفاع عن الحقوق العمالية و المكتسبات النقابية و المرافعة من أجل مدرسة جزائرية عصرية و نوعية تتماشى مع الهوية الجزائرية و تعكس شخصيتها".