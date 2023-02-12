البيض: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور

توفي شخص وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع اليوم الأحد بمدخل مدينة البيض، حسبما استفيد لدى مصالح الحماية المدنية.

وأفاد المصدر أن الحادث وقع في حدود الساعة 16سا و 40د بالطريق الوطني رقم 6أ في شطره الرابط بين بلديتي البيض والكاف لحمر على مستوى منطقة لخناق بمدخل عاصمة الولاية وذلك عقب انحراف وانقلاب سيارة،مما أدى إلى وفاة شخص يبلغ من العمر 25 سنة وإصابة آخر (37 سنة) بجروح.

وقد تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة العمومية محمد بوضياف لعاصمة الولاية فيها، تم نقل الشخص المصاب إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية لذات المرفق الصحي.

وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.