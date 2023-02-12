برج بوعريريج: لجنة وزارية تحلُّ بمديرية التربية للتحقيق في قضيتين

حلّت، عشية اليوم الأحد، بولاية برج بوعريريج، لجنة من وزارة التربية الوطنية، أوفدها وزير القطاع للتحقيق في قضيتين شائكتين.

وحسب مصادر " الخبر" المطلعة، فإن الأولى تتعلق بقضية تعليق نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية ببرج بوعريريج منذ يوم 23 أكتوبر الفارط، بسبب الانسداد الحاصل بينها وبين هيكل التسيير، ما انجرّ عنه تعطيل مصالح منتسبي قطاع التربية بالولاية لأكثر من 4 أشهر.

أما القضية الثانية التي حلّت اللجنة الوزارية من أجلها فتتمثّل في المقاطعة الإدارية لأساتذة " الكنابست " ببرج بوعريريج عقب اتخاذ أساتذة 44 ثانوية و متوسطتين قرار عدم صب نقاط الفصل، حيث لم يستلم 24739 تلميذ لكشوف نقاطهم للفصل الأول، حسب تأكيد المنسق الولائي لبرج بوعريريج لنقابة " الكنابست".

للتذكير، سبق وأن تناولت جريدة " الخبر"، في أعدادها السابقة، موضوع القضيتين، قبل أن توفد الوزارة، اليوم، لجنة للتحقيق و إعداد تقرير مفصل حول القضيتين الشائكتين.