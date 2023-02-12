محاربة الربط العشوائي

شرعت المؤسسة الوطنية للمياه اليوم تحت اشراف لجنة من المديرية العامة في حملة واسعة النطاق لمحاربة الربط العشوائي والايصالات الغير قانونية على مستوى قنوات الجر باتجاه الولايات( المدية- الجلفة- المسيلة) انطلاقا من حقل الالتقاط لمناقب البيرين وبمشاركة الوحدات التالية ( المدية- البويرة- معسكر- الجلفة) من خلال تخصيص فرق خاصة بالبحث والتدخل مستعملة اجهزة حديثة تتمثل في ( الجيورادار) بحضور المدير التجاري لمنطقة الجزائر واطارات من مختلف الوحدات .

ستسمح هذه العملية باسترجاع كميات من المياه المهدورة التي تتكبد المؤسسة خسائر معتبرة جراء هذه المياه الغير مفوتره،بالإضافة إلى إضعاف الشبكة بسبب عدم اخضاع الربط للمعايير التقنية المعمول بها ،الى جانب المساس بالصحة العمومية جراء احتمال إختلاط المياه.

كما رافقت هذه العملية تنظيم دورة تكوينية في الموقع لفائدة الفرق المشاركة من تأطير السيد درواز فؤاد تهدف للاستغلال الأمثل لجهاز الجيورادار ورفع مستوى المهارات والتطبيق الجيد له مما يساهم في نجاح العملية والعمل بإحترافية.