"ارتفاع احتياطات الجزائر من النفط"

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في الحوار الحصري الذي خص به "الخبر"، الشروع في التحضير لإطلاق مناقصة دولية للاستكشاف والاستغلال من طرف لجنة متخصصة، ما أسفر عن تحديد أولي لـ12 منطقة موزعة عبر كامل التراب الوطني.

بالمقابل، كشف المسؤول الأول عن قطاع الطاقة عن ارتفاع احتياطيات الجزائر من المحروقات بنحو 2 بالمائة في الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022.

أما بخصوص عائدات صادرات البترول والغاز فقد زادت هي الأخرى لتبلغ، حسب تقديرات الوزير، ما قيمته 59.8 مليار دولار في 2022. كما ارتفعت إمدادات الغاز الجزائري إلى إيطاليا بمعدل 10 بالمائة خلال السنة الفارطة، لتتجاوز ما حجمه 25 مليار متر مكعب.

سجلت أسعار النفط خلال السنة الماضية مستويات تاريخية بعد أن تجاوز متوسط سعرها 100 دولار للبرميل، حيث مثلت 2022 "سنة طاقة بامتياز"، لاسيما بالنسبة للدول المنتجة للنفط والتي تكبدت اقتصاداتها خسائر جمة نتيجة التداعيات الوخيمة التي خلفتها جائحة كورونا لأكثر من سنتين، ما هي توقعاتكم بالنسبة للطلب العالمي والأسعار التي يمكن تسجيلها خلال السنة الجارية في ظل الأوضاع الجيوسياسية السائدة؟

وفقا للتقارير الصادرة في جانفي 2023 عن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والوكالة الدولية للطاقة، المتعلقة بتوقعات أسواق النفط، فإنه يرتقب ارتفاع الطلب العالمي على النفط على التوالي بمعدل 101.8 و101.7 مليون برميل يوميا في 2023، ليسجل رقما قياسيا جديدا في الاستهلاك، حيث إن الصين لوحدها ستحوز على ما يقارب نصف الزيادة المتوقعة بعد رفع القيود المرتبطة بـكوفيد 19. كما تشير التوقعات المستقبلية المتعلقة باقتصاد الصين، حسب التقرير الأخير للبنك الدولي، إلى ارتفاع النمو الاقتصادي لهذه الدولة بنسبة 4.4% لعام 2023 و5% لعام 2024.

كما تعلمون، المحدد الأساسي للأسعار المستقبلية يكمن في المستويات المتوقعة للعرض والطلب على النفط في الأسواق العالمية والمرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية والتأثيرات المناخية.

وطبقا لتوقعات بعض الهيئات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة، فإن متوسط السعر السنوي للبرنت المرتقب لعام 2023 سيكون ما بين 80 و100 دولار للبرميل.

لعبت منظمة "أوبك بلاس" دورا كبيرا في عودة الاستقرار إلى الأسواق النفطية، كيف تقيمون القرارات الصادرة عنها إلى غاية الآن وما مدى مساهمتها في التنسيق بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء؟

حقيقة أن لمجموعة "أوبك+" دورا كبيرا في استقرار أسواق النفط العالمية فهي تسعى لتحقيق أمن الطاقة العالمي وذلك بالتنسيق بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء، حيث اتفقت مجموعة دول أوبك وخارج أوبك في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2022 على الإبقاء على قراراتها المتعلقة بتخفيض الإنتاج من أجل الحفاظ على توازن السوق، في ظل تعرض أسواق النفط لانخفاض الطلب نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني وتداعيات قرار مجموعة السبع وتسقيف سعر النفط الروسي.

للتذكير فإن مجموعة "أوبك+" تضم دول منظمة الأوبك وحلفاء من بينهم روسيا. ولقد اتفقت المجموعة، في أكتوبر الماضي، على تخفيض الإنتاج بـ2 مليون برميل يوميا، أي ما يقارب 2% من الطلب العالمي، وذلك في الفترة الممتدة ما بين بداية نوفمبر حتى نهاية عام 2023.

على غرار جميع دول العالم عرفت الجزائر خلال سنوات الجائحة تراجعا ملحوظا في مداخيلها من العملة الصعبة، غير أن الوضع سرعان ما تغير مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، لتسجل الأسواق النفطية انتعاشا نتيجة ارتفاع غير مسبوق للأسعار، ما انعس ذلك على إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات لسنة 2022، ما هي توقعاتكم لحصيلة هذه السنة؟ بالفعل، عاشت الجزائر كبقية دول العالم ظرفا خاصا سنة 2020 نتيجة انتشار جائحة كورونا وتراجع الطلب العالمي على النفط، ما أدى إلى انهيار غير مسبوق للأسعار في الأسواق العالمية وما صاحبه من تراجع كبير في مداخيل الدول المصدرة للنفط، على غرار الجزائر التي تهاوت مداخيل صادراتها من المحروقات بحوالي 40% لتبلغ 20.2 مليار دولار مقابل أكثر من 33 مليار دولار المسجلة خلال سنة 2019.

وبالعودة إلى مداخيل الجزائر من المحروقات سنة 2022 فلقد سجلنا ارتفاعا محسوسا (+68%) مقارنة بمداخيل سنة 2021 لتصل إلى حدود 59.8 مليار دولار أمريكي مقابل 35.5 مليار دولار سنة 2021، أي بزيادة بأكثر من 24 مليار دولار أمريكي، مدعومة بالارتفاع المسجل في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تراوحت أسعار النفط في معدل 104 دولار للبرميل في سنة 2022، مقابل 72 دولارا للبرميل سنة 2021 و42 دولارا للبرميل في 2020.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المداخيل لا تأخذ بعين الاعتبار إيرادات القطاع من الصادرات خارج المحروقات، خاصة من المواد البتروكيماوية والمنجمية، حيث سجلنا كذلك تضاعفا في هذه المداخيل سنة 2022 لتصل إلى حدود 3.5 ملايير دولار، أي بزيادة قدرها 75% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

تم الإعلان مؤخرا عن التحضير لإطلاق أول مناقصة دولية لاستكشاف النفط في الجزائر وذلك في إطار قانون المحروقات الجديد، هل يمكن إفادتنا بالمناطق التي ستكون مرشحة لهذه المناقصة؟ وهل من معطيات جديدة شجعت الجزائر على الإقدام على إطلاق هذه المناقصة بعد ثماني سنوات من الانتظار؟

بالفعل تعكف لجنة تقنية متخصصة (وزارة الطاقة والمناجم، الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات وكذا سوناطراك) على التحضير لإطلاق مناقصة دولية للاستكشاف والاستغلال.

تسهر هذه اللجنة على إعداد المعطيات التقنية وكذا التقييم الاقتصادي للمشاريع المتاحة بهدف تحديد المناطق المرشحة لهذه العملية.

وقد أسفر عمل هذه اللجنة مبدئيا على تحديد 12 منطقة للبحث والاستكشاف، موزعة على الوسط والجنوب الشرقي والغربي للبلاد.

أما بخصوص المعطيات الجديدة التي شجعت الجزائر على التحضير لإطلاق هذه المناقصة فهي المزايا التي جاء بها قانون المحروقات الجديد، من بينها تعدد طرق التعاقد (عقد مشاركة، عقد تقاسم الإنتاج، عقد خدمات ذات مخاطر) وكذا تمديد آجال الرخص الخاصة بالبحث والاستكشاف عن المـحروقات، إضافة إلى التحفيزات الجبائية (نظام جبائي مكيف مع الأشكال التعاقدية وتخفيض العبء الضرائبي مع مراعاة التوازن بين الأرباح الاقتصادية للمستثمرين ومصالح الاقتصاد الوطني).

تحدثتم مؤخرا، من خلال مشاركتكم في أعمال المنتدى العالمي حول الأمن الطاقوي والتنمية عبر تقنية التحاضر المرئي في إطار قمة "صوت الجنوب"، عن التخطيط لبرنامج استثماري في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 40 مليار دولار، هل بإمكاننا الاطلاع على أهم ما تضمنه هذا البرنامج؟ وما هي المشاريع المرتقبة لتعزيز احتياطيات الجزائر من البترول والغاز بهدف الحفاظ على حصصها خاصة في الأسواق التقليدية؟

كما تفضلتم برمجت شركة سوناطراك على مستوى مخططها التطوري للمحروقات للفترة الممتدة من 2023-2027 استثمارا تفوق قيمته 42 مليار دولار، منها 5.32 مليار دولار لتطوير نشاط المنبع، 3.5 ملايير دولار لإنجاز مشاريع بتروكيماوية وما يقارب نصف مليار دولار لإنجاز مشاريع خاصة بحماية البيئة (استرجاع الغازات المحروقة، إنجاز محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وتطوير مشاريع الهدروجين).

وعليه خصصت شركة سوناطراك ما يقارب 77% من الاستثمار الإجمالي لتطوير نشاط المنبع كأولوية بهدف توسيع قاعدة الاحتياطيات وكذا الرفع من الإنتاج الأولي للمحروقات لتلبية الطلب الوطني على المدى الطويل وضمان التزاماتنا في مجال التصدير لشركائنا.

أما فيما يخص المشاريع المرتقبة لتعزيز احتياطيات الجزائر، يعمل القطاع على توسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات، من خلال تكثيف مشاريع البحث والاستكشاف وكذا تسريع بداية عمليات الإنتاج للمكامن المستكشفة والرفع من الاحتياطيات، وذلك باستخدام تقنيات جديدة (EOR) التي ستمكن من الاستغلال الأمثل للمكامن وزيادة معدل الاسترداد.

وقد بدأت نتائج الجهود المبذولة من طرف سوناطراك تبرز، إذ عرفت احتياطياتنا من المحروقات ارتفاعا بـ1% ما يمثل +26 مليون طن مكافئ لسنة 2021 وتسجيل نفس الوتيرة لسنة 2022 وهذا راجع إلى الاكتشافات الجديدة.

كما قامت شركة سوناطراك بحملات ترويج لفرص الاستكشاف والتطوير على مستوى المحيطات التعاقدية، ما أسفر سنة 2021-2022 على إمضاء ثلاثة عقود بين مجمع سوناطراك مع الشركاء الأجانب، منها SINOPEC، ENI، Total، حيث بلغت قيمتها أكثر من 6 ملايير دولار.

وعليه نتوقع ارتفاعا في الإنتاج الأولي من المحروقات بنسبة 2% سنويا خلال الفترة 2023-2027، ليصل إلى حوالي 209 مليون طن مكافئ بحلول عام 2027، أي إنتاج إضافي يقدر بـ19 مليون طن مكافئ، منها 9.5 مليون طن مكافئ خلال السنة الجارية.

بالحديث عن الغاز الجزائري، الذي يواصل طريقه لفتح أسواق جديدة، لاسيما في أوروبا التي تعاني دولها من أزمة طاقوية حادة بعد تراجع الإمدادات الطاقوية العالمية، ما هو موقع الجزائر في السوق الغازي الأوروبي وإلى أين وصلت مشاريع تطوير الشراكة مع إيطاليا والاتفاق المتعلق بتزويد سلوفينيا بالغاز الجزائري؟

منذ أن قرر الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي، نتيجة للأوضاع الجيوسياسية، اتجهت هذه الأخيرة إلى تنويع مصادرها وباتت الجزائر محط اهتمام بصفتها ثالث أكبر مزود للغاز في الاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج.

وتسعى الجزائر إلى توطيد دورها كمورد تقليدي، موثوق وآمن بالنسبة لأوروبا، في إطار احترام العقود التجارية بين سوناطراك والشركات الأوروبية.

للغاز الجزائري أهمية كبيرة لتأمين حاجيات الدول الأوروبية، حيث تتكيف إمداداتنا مع تغيرات السوق عبر إبرام عقود متوسطة وقصيرة الأجل وبطرق مختلفة، سواء عبر الأنابيب أو السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال.

فيما يتعلق بمشاريع تطوير الشراكة مع إيطاليا والاتفاق المتعلق بتزويد سلوفينيا بالغاز الجزائري، تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد زودت إيطاليا بأكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز خلال عام 2022، بزيادة نسبتها 10%.

وبخصوص الاتفاق على تزويد سلوفينيا بالغاز الجزائري، تم مؤخرا إبرام صفقة بين الشركة السلوفينية "جيوبلين" وشركة سوناطراك مدتها 3 سنوات لتزويدها بـ300 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي بداية من عام 2023. وسيتم نقل هذا الغاز عبر خط "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا والذي يملك طاقة استيعابية تصل إلى 33 مليار متر مكعب سنويا، ويعد هذا الاتفاق خطوة لمواصلة المحادثات لإبرام صفقات أخرى طويلة الأجل.