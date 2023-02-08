طيفك لا يزال بيننا في قاعة التحرير يا "أم نور"

يستعيد زملاء وأصدقاء الصحفية سلمى حراز، في ذكرى وفاتها الثانية، شريط الذكريات لإنسانة رحلت عنا على عجل يوم 13 فيفري 2021 بعد 5 أيام من وضع مولودتها الأولى "نور".. لكن كانت مشيئة الله بأن لا تعيش تجربة الأمومة.. سلمى إن كانت غائبة عنا بكيانها فإننا نستأنس بطيفها على كرسيها الشاغر في جريدة "الخبر" التي احتضنتها كصحفية عاشقة لمهنتها لأكثر من 15 سنة، قضت أغلبها في قسم المجتمع، وتألقت فيها بسلاسة الأسلوب في كتابة الروبورتاجات والمقالات الملهمة.

غادرت "أم نور" مهنة المتاعب باكرا وبشكل مفاجئ، تاركة فراغا كبيرا وصدمة هائلة لدى عائلتها وزملائها في الوسط الإعلامي، بعد فرحة شاء القدر أن لا تكتمل عندما خرجت للنور مولودتها الأولى نور، التي إن لم ترتشف من كأس حنان أمها، لكنها تكبر بغدق الحنان الفياض لجديها عمي مختار وخالتي فتيحة، مثلما كبرت عليه سلمى.

عُرفت "أم نور" بتفانيها في العمل والجدية والمثابرة، حيث كرست وقتها وجهدها من أجل الدفاع عن هذه المهنة النبيلة، والسعي دوما لأجل التكفل بانشغالات الفئات الهشة، سواء من خلال قسم "أحوال الناس" الذي كانت تشتغل به لسنوات طويلة دون كلل أو ملل رفقة زملائها، أو من خلال إنجاز أعمال وروبورتاجات ميدانية عن الواقع الصعب الذي يعيشه جزائريون بسطاء يبحثون عن تكفل صحي أو مساعدة طبية أو لإجراء عمليات جراحية مكلفة أو تلبية نداء تكافل اجتماعي.

وإذا كان قلم الصحفية سلمى قد جفّ برحيلها، فكتاباتها على صفحات "الخبر" تبقى شاهدة على قدراتها المهنية التي توجت بافتكاكها لعدة جوائز، أهمها "نجمة إعلام الصحافة المكتوبة" في طبعتها الرابعة عام 2010، وحصدت الجائزة نفسها خلال العام 2015.

وداعا يا "أم نور".. ولا نملك بعد رحيلك المؤلم غير عبارات الحزن والدعاء، فلك مني ومن زملائك ومحبيك كل التقدير والاحترام، سائلين العلي القدير أن يتغمدك بواسع رحمته ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى.