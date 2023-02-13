نحو فرض قواعد صارمة في التعامل مع الجانب الفرنسي

تتواجد قضية الناشطة أميرة بوراوي التي فرت إلى فرنسا عبر التراب التونسي بمساعدة الاستخبارات الفرنسية الخارجية، في قلب معركة مصطلحات وأوصاف على الصعيد الإعلامي، بين الوصف الرسمي الوارد في بيان الخارجية الجزائرية واعتبرها "عملية إجلاء سري لرعية جزائرية بمساعدة قنصليين ودبلوماسيين وأمنيين"، وأوصاف أخرى كثيرة يتداولها الإعلام الفرنسي والتونسي وتتوزع بين تهريبها وهروبها وتسفيرها ومغادرتها التراب الوطني بطريقة غير قانونية.

في نظر القانون الجزائري، تعدّ وضعية المعنية محل متابعة قضائية موضوع في حالة إفراج، على خلفية تهم تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، وتخضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني وفق ما ذكرت المعنية خلال تصريحات إعلامية.

الجزائر تتعامل مع قضية بوراوي على أنها "عملية إجلاء سري"، وتتحدث بشكل رسمي عن "انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية"، معتبرة أن هذا التطور يلحق "ضررا كبيرا" بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية.

لا يمكن أن يتحدث بيان رسمي صادر عن الخارجية، عن اتهامات خطيرة لأعضاء بعثة دبلوماسية، من دون حيازة قرائن ومعطيات ملموسة توثّق تورّط هؤلاء الرسميين في مساعدة أميرة بوراوي على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية، ولو أن الخارجية لم تكشف بعد عن كامل أوراقها وأدلتها ومسوغاتها القانونية لإطلاق تلك البيانات اللاذعة.

فرنسا وبالرغم من الاتهامات الخطيرة التي طالت دبلوماسييها، لم تعلق سلطاتها ولا سفارتها بالجزائر عن الحادثة، باستثناء تصريح بسيط عابر للمتحدث باسم وزارة الخارجية، فرنسوا ديلماس لوكالة الأنباء الرسمية، يعتبر أميرة بوراوي "مواطنة فرنسية وبناء على ذلك مارست السلطات الفرنسية الحماية القنصلية"، مضيفا أن "هذا الإجراء لا يخرج عن المألوف بأي شكل من الأشكال".

واكتفى المتحدث بالتعليق على الشق المتعلق بالوقائع التي جرت في تونس، وتحاشى ما تحدثت عنه الجزائر والاتهامات التي وجّهتها إلى مواطنيه وزملائه في سفارة بلاده في الجزائر بالرغم من خطورتها وأهميتها قياسا بما وقع في تونس.

أما السلطات التونسية، فقد اختارت التزام الصمت تجاه الأحداث وتطوراتها ولم تقدّم وصفا وتصنيفا سياسيا ودبلوماسيا واضحا للوقائع، وتعاملت مع أميرة بوراوي بمقاربة قضائية بحتة، من خلال اعتبارها مواطنة فرنسية دخلت إلى التراب التونسي بطريقة غير قانونية، ثم إحالتها على المحكمة ذات الاختصاص الإقليمي التي وضعت المعنية في حالة إفراج، وأرجأت النظر في القضية يوم 23 فيفري الجاري، غير أن الأمور انفلتت بعدما تدخلت جهات فرنسية لمنع خضوع أميرة إلى القضاء الفرنسي مرة أخرى.

ومن وجهة نظر تحليلية، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور محفوظي شاكر عبد الرزاق، أن الأمر لا علاقة له بالشخص المعنية في حد ذاتها، بقدر ما هو مرتبط بوضع قواعد صارمة في التعامل مع الآخر وإدراك الجانب الفرنسي بأنه يتعامل مع دولة كاملة السيادة، وأن تصرفاته غير المحسوبة والخارجة عن الاحترام والأعراف، ستكون لها عواقب وخيمة وتضر بمصالحه.

وعبّر الجامعي في اتصال مع "الخبر"، عن اندهاشه من "الكيفية التي فكّرت بها الجهات الفرنسية التي تقف وراء هذه الواقعة والحسابات التي قدّرتها"، قائلا "نحن أمام شخصية هامشية لا وزن لها، فلا هي إعلامية ولا هي معارضة ولا مناضلة أيضا، ومع ذلك تلجأ السلطات الفرنسية، من خلال توظيف الجهازين الأمني الاستخباراتي والدبلوماسي، إلى أسلوب أبعد ما يكون عن تصرفات الدول، متجاهلة الأخلاق والقوانين والأعراف الدبلوماسية والقنوات الشرعية، يضيف محفوظي.

وفيما يتعلق بالمصطلحات التي استعملتها الجزائر في تعاملها مع الوقائع، يرى الأكاديمي أن الخارجية الجزائرية تصرفت بمنطق الدولة، ووضعت الموضوع في حجمه الطبيعي وسلكت مسلك القنوات الرسمية والدبلوماسية، في ظل الاحترام الكامل للسيادة التونسية ولمؤسسات هذه الدولة.

بالتالي، يستخلص محفوظي "نحن أمام حالة مبهمة تفسيرها الوحيد حالة الصراع التي خرجت للعلن بين تيار ينظر إلى مصالح فرنسا في التقارب مع الجزائر ذات الأهمية الاستراتيجية سياسيا وطاقويا، وتيار آخر يهيمن عليه بقايا المدرسة الاستعمارية واللوبي الصهيو- مخزني، يعمل جاهدا على استغلال أي فرصة لخلق عوامل أخرى تساهم في إذكاء التوتر بين البلدين.