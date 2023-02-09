وما يعلم جنود ربك إلا هو!!

أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم}، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أعوذ بوجهك” قال: {أو من تحت أرجلكم}، قال: أعوذ بوجهك، {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض}، قال صلى الله عليه وسلم: “هذا أهون أو هذا أيسر”.



الشاهد من الحديث استعاذته عليه الصلاة والسلام مما قد يتعرض له العبد من كوارث طبيعية؛ إما نازلة من السماء كالصواعق، أو من تحت الأرض كالزلازل، وهو ما حدث في بحر الأسبوع شمال سوريا وجنوب تركيا، والزلزال ما هو إلا جندي من جنود الله لا يستطيع المخلوق الضعيف أن يقف أمامه مهما بلغت قوته، فعندما تتحرك الأرض بصوتها المخيف ودويِّها الرهيب، وتتساقط الجدران وسقف الأبنية، ويصبح أعلى الأرض أسفلها، في تلك اللحظة يشعر الإنسان بجلال الله وعظمته وجبروته، فيمتلئ قلبه خوفا من ربه، وخضوعا وإخباتا إليه، ومحبة ورجاء لما عنده، وطاعة له.



وإن مما يؤسف له ويدعو إلى العجب، ما درجت عليه أكثر من وسيلة إعلام من إظهار هذه الكوارث على أنها ظواهر طبيعية، وأن سببها مجرد تصدع في باطن الأرض ضعفت القشرة عن تحمله، ونحن نقول لهؤلاء: هذا كلام صحيح، لكن قولوا لنا من الذي قدَّر لهذا الصدع أن يحدث؟ ومن الذي أضعف قشرة الأرض أن تتحمّله؟ أليس هو الله؟ وهو سبحانه أخبر عن نفسه أنه يفعل ذلك بسبب ذنوب ومعاصي بني آدم، ومن أصدق من الله قيلا، وما أشبه حال هؤلاء المكابرين بحال من ذكرهم الله سبحانه عندما أصابهم الكرب والضر: {وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء}، فهذا أمر طبيعي لا علاقة له بذنوب العباد، فيواصلون في إعراضهم وفجورهم ويقولون: {إن هذا إلا خلق الأولين}.



وإن من تقدير الله تعالى الحكيم الخبير أن حجب العلم بوقت قيام الساعة عن جميع خلقه، واختص به في علمه، وجعله من غيبه: {يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو}، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما جاءه من ربه عن أماراتها وأشراطها، وكان مما أخبر به من أشراط الساعة كثرة الزلازل التي تكون في آخر الزمان.

ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال: “لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل القتل”، ولقد كثرت فعلا الزلازل المروعة، وتتابع وقوعها في سنوات متقاربة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.



وقد يسأل سائل: لماذا يقدر الله وقوع هذه الزلازل والكوارث؟ وما الحكمة من وقوعها في حق شعوب وأمم آمنة؟ لا شك أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، فكم من شر في نظر الناس يحمل في طياته خيرا كثيرا، والله يعلم ونحن لا نعلم. أقول هذا بعد أن اطلعت على كلام لبعض الناعقين القاصرين في مجال العقل والدين، يعترض أحدهم أن تكون هذه الكوارث من آثار الذنوب، يقول أحدهم ملبسا الحق بالباطل: كيف تقولون: إن الأعاصير والزلازل عقوبة إلهية؟ وما ذنب فلان من الناس أو شعب من الشعوب لكي يحل به هذا الدمار؟ سبحان الله، ما أشد حماقة القوم ونقص عقولهم! ألم يطلع هؤلاء وأمثالهم -والمأمول أنهم مسلمون - على مثل قول الله سبحانه: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير}.



فالله سبحانه يبتلي عباده لتستيقظ النفوس الغافلة، وتلين القلوب القاسية، وتدمع العيون الجامدة. يقول ابن القيم رحمه الله: “وقد يأذن الله سبحانه للأرض في بعض الأحيان بالتنفس، فتحدث فيها الزلازل العظام، فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية، والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله سبحانه والندم”. والله ولي التوفيق.

*إمام وأستاذ بجامعة العلوم الإسلامية – الجزائر 1