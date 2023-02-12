سوريا تكرّم فريق الإنقاذ الجزائري

التقى محافظ مدينة حلب السورية، بممثلي الحماية المدنية الجزائرية، المقدم بوشريفي ناصر وقائد الفوج المتدخل النقيب تيغرين هشام، حيث قدّم لهم درع محافظة حلب تقديرا منه على الجهود المبذولة.

وفق بيان الحماية عبر حسابها الرسمي "فايسبوك"، أن سفير الجزائر بسوريا رافق الوفد الجزائري إلى مطار حلب من أجل توديعهم، حيث ألقى عليهم كلمة وداع مُنيا على جهودهم الكبيرة خلال فترة تواجدهم بسوريا.

ويأتي هذا التكريم بعد انتهاء فريق الحماية المدنية الجزائرية من عملية البحث والإنقاذ بدولة سوريا.

وأنهى فريق الإنقاذ الجزائري المتواجد في سوريا، عمليات البحث والإنقاذ في مدينة حلب السورية، حيث يستعد للعودة إلى الجزائر بعد إغلاق منطقة بستان القصر و قبلها منطقة حي الصالحين و التأكد من انتشال و إخراج جميع الضحايا بالموقعين.