أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد ارتفاعها 2 بالمائة في الجلسة السابقة مع تركيز المستثمرين على المخاوف بشأن الطلب على المدى القصير، والناجمة عن صيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.8 بالمائة إلى 85.70 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 2.2 بالمائة يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.04 دولار للبرميل بانخفاض 68 سنتا أو 0.9 بالمائة بعد ارتفاعه 2.1 بالمائة في الجلسة السابقة.

وكانت الأسعار ارتفعت يوم الجمعة بعد أن أعلنت روسيا، إنها ستخفض إنتاج الخام في مارس المقبل بواقع 500 ألف برميل يوميا أو نحو خمسة بالمائة من الإنتاج.