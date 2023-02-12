تحويل حركة المرور جراء احتراق شاحنة داخل نفق بوزقزة

تم تحويل حركة المرور بالنسبة لمستعملي الطريق المتجهين من البويرة نحو الجزائر عبر محول الأخضرية بسبب احتراق شاحنة داخل نفق بوزقزة ولاية بومرداس الذي قام بتعطيل حركة المرور.

وأوضح مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية "طريقي" على "الفايسبوك"، اليوم الإثنين، فقد تم تسجيل احتراق شاحنة بالطريق السيار "شرق غرب" بالضبط عند مدخل النفق الأول ببلدية بوزقزة اتجاه الجزائر.

وأشارت ذات المصالح، أنه تم تحويل حركة المرور بالنسبة لمستعملي الطريق المتجهين من البويرة نحو الجزائر عبر محول الأخضرية ثم العودة إلى الطريق السيار شرق غرب .