الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتوس

توج الفريق الجزائري، أمس الأحد، المشاركة في مسابقة كأس العالم للطبخ وفنون الطهي بتونس المركز الأول في فئة صناعة الحلويات، بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية حول العالم.

وجرت فعاليات كأس العالم لفنون الطهي من يوم 11 إلى 13 فيفري 2022 ، بمدينة سوسة التونسية، تحت تنظيم جمعية الصقور الذهبية الدولية للطهي، وبمشاركة أكثر من 35 بلدا.

وانطلقت التظاهرة بمعرض مفتوح قدّم فيه المشاركون منتوجاتهم وابتكاراتهم في فن الطبخ مرتكزين على ثلاثة منتجات أساسية هي الحلويات وكعكة ثلاثية الأبعاد وأنواع مختلفة من الخبز، ليتم إثر ذلك تذوقها من قبل لجنة تحكيم وتقديم الجوائز.

وقد تربّع على عرش صناعة الحلوى في هذا المونديال وأخذ المرتبة الأولى هو حلوى مقروط اللوز الجزائري، وتحصّل الوفد الجزائري على الكأس المتعلقة بصناعة الحلوى.