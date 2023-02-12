سكيكدة: حجز مكملات غذائية غير صالحة للاستهلاك

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة بالتنسيق مع فرقة قمع الغش وحماية المستهلك لمديرية التجارة للولاية من حجز أزيد من 5 آلاف وحدة من المكملات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، حسبما علم اليوم الإثنين من خلية الإعلام والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وتأتي هذه العملية استنادا لذات المصدر بعد قيام مصالح الأمن الحضري الثالث لمدينة سكيكدة بخرجة ميدانية لأجل مراقبة المحلات التجارية ما مكن من حجز مواد غذائية مكملة غير صالحة للاستهلاك، قدرت بحوالي 5.055 وحدة من المكملات الغذائية بوزن قارب 80 كلغ.

وقد تم رفع مخالفات تتعلق أساسا بحيازة وعرض قصد البيع لمواد غذائية مكملة غير صالحة للاستهلاك البشري، مواد غير معرفة وغير مطابقة للمعايير ومواد غذائية محضورة بقرار وزاري.

وقد اتخذت مصالح أمن ولاية سكيكدة كافة الإجراءات القانونية مع إتلاف المحجوزات بالتنسيق مع مديرية التجارة.