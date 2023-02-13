الجلفة: 272 اعتداء على شبكة الغاز خلال 2022

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة عن تسجيلها خلال سنة 2022، 272 حالة تعدي على شبكة توزيع الغاز أدت إلى حرمان 977 زبون من الغاز.

وحسب بيان لها، أكدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة أنه رغم الاستقرار الذي تعرفه شبكة توزيع الغاز فيما يخص جودة واستمرارية الخدمة، بالنظر إلى الأضرار التي تلحق بالمنشآت الغازية إضافة إلى خسائر مالية معتبرة تتكبدها الشركة تتضمن تكاليف إصلاح الإعطاب والطاقة غير الموزعة ناهيك عن الأخطار التي تشكلها على سلامة الأفراد والممتلكات.

فالتعدي على الشبكة يؤثر سلبا على نوعية واستمرارية الخدمة المقدمة للزبائن مما يترتب عنه التسبب في عدد كبير من الانقطاعات حيث إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2022 من نفس السنة سجلت مديرية التوزيع الجلفة 13 تعديا مباشر على شبكة توزيع الغاز.

وأشار البيان، إلى أن أغلب هذه الاعتداءات ناجم عن أشغال الحفر المختلفة التي تقوم بها المؤسسات العمومية أو الخواص دون إخطار مسبق لمصالحنا من أجل تزويدهم بمخططات موقع الهياكل والشبكات الغازية مما يسمح لهم بتجنبها أثناء قيامهم بأشغالهم، والتي كانت مصدرا لـ 5 بالمائة من مجمل الأعطاب المسجلة والتي أدت إلى حرمان977 زبون من الغاز، فيما تم كذلك تسجيل 259 تعديا غير مباشر على شبكات توزيع الغاز وهي نتاج أشغال البناء أو إضافة توسعة للبنايات المختلفة التي يقوم بها بعض الزبائن والذي يقدر عددهم 259 حالة على شبكات توزيع الغاز الطبيعي والتي تمثل 95 بالمائة من العدد الإجمالي للاعتداءات على شبكة الغاز.

وهو ما كلف المؤسسة ما يزيد عن 1مليون. دج لإصلاح هذه الأعطاب وضمان إعادة التموين الزبائن بهذه المادة الحيوية

وتعمل مصالح مديرية التوزيع الكهرباء والغاز بالجلفة على التصدي لهذه الظاهرة من خلال حملات التحسيس والتوعية لتفادي مخاطر الاستعمال الغاز عبر كل بلديات الولاية حيث تم تسجيل أكثر من 300 خرجة ميدانية خلال سنة 2022 من خلال مرافقة عمليات وضع الغاز في الخدمة في الأحياء الجديدة بتحسيس المواطنين بفوائد الغاز الطبيعي وأهم الأخطار التي قد تنجر عن سوء استعمال هذا الأخير وجعل هذه الطاقة الحيوية نعمة بتطبيق احتياطات الأمان حفاظا على سلامة حياة وممتلكات المواطنين.