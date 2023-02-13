المدية: القضاء على التجارة الموازية بالبرواقية

تجندت، اليوم الإثنين، السلطات المحلية لدائرة البرواقية بولاية المدية للقيام بعملية تنظيف واسعة للمركز التجاري استعدادا لشهر رمضان المبارك .

وحسب بشير باحة رئيس الدائرة التي أشرف على تجسيد هذه العملية ميدانيا بالتنسيق مع مختلف المصالح فإنها تدخل في إطار تنفيذا لتعليمات والي الولاية للقضاء على الأنشطة التجارية الموازية وتخصيص المركز الذي ظل خارج الخدمة لعدة سنوات حتى يحتضن مختلف الأنشطة التجارية.

وقد أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ارتياحا كبيرا لقرار إعادة تأهيل وفتح المركز التجاري ونحن على بعد أيام من استقبال الشهر الفضيل.