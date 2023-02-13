مرافقة المرأة الريفية من أولى اهتمامات الوزارة التضامن

شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو خلال زيارتها اليوم لولاية النعامة على ضرورة الاهتمام بالمرأة الريفية ومرافقتها لتجسيد مشاريعها وتسويق إنتاجها ، مؤكدة في ذات السياق أن الطابع الرعوي للمنطقة يتطلب هذا الاهتمام الذي يعد من أولويات البرامج التي تسعى الوزارة إلى تجسيدها.

وكانت موفدة الحكومة قد أشرفت على انطلاق قافلتين الأولى محملة بالمواد الغذائية موجهة للبدو الرحل والثانية طبية موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة بمناطق الظل ، كما أشرفت على انطلاق دورة تكوينية لأولياء أطفال التوحد يؤطرها مختصون في القطاع.