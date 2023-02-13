البيض: حجز 147 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض، من حجز 147 وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 41 سنة.

تعــود حيثيات القضية، إثر تحصل عناصر الأمن الحضري الأول على معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص يبلغ من العمر37 سنة بتخزين وبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص، ليتم استغلال المعلومة وتوقيف في حالة تلبس، ليتــم تحويلـه رفقة شريكه إلى مقر المصلحة وفتح تحقيق في القضية، حيث تـم استصدار إذن بتفتيش محل المشتبه فيه والتي كانت إيجابية، وضبط 14 وحدة من المشروبات الكحولية ومبلغ مالي قدره 10آلاف دج.

كما تم توقيف شخصين آخرين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 27 و 31 سنة على متن سيارة سياحية وبعد تفتيشها تم العثور على 11 وحدة من المشروبات الكحولية ومبلغ مالي قدره 38 ألف و 700 دج ، ليتم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 41 سنة الذي بعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه تم ضبط 120 وحدة من المشروبات الكحولية من نفس النوع .

بعد استكمال الإجراءات القانونية ، تـم إنجاز ملف قضائي بخصوص القضية وتقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقهم حكم بستة أشهر حبس نافذة و مصادرة المحجوزات.

ع طهاري