ضبط مذبح "غير شرعي" بسيدي بلعباس

أقدم أعوان مصلحة قمع الغش التابعين لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سيدي بلعباس بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والأخرى الخاصة بالبيطرة خلال الساعات القليلة الفارطة على حجز وإتلاف 149 كغ من أحشاء غير صالحة للإستهلاك إضافة إلى أكثر من قنطار ونصف من لحم الدجاج غير صالح للإستهلاك وذلك خلال عملية رقابية تمت على مستوى مذبح تبين "عدم شرعيته" في ظل عدم حيازته على الاعتماد الرسمي من المصالح البيطرية بعد فحص الوثائق الخاصة به.

وقد تم رصد خلال المعاينة الأولية عدم إحترام تام لشروط النظافة والنظافة الصحية عند ذبح الدواجن، قبل أن يقف المحققون على عدم شرعية حتى عملية الذبح بحكم عدم عرض الدواجن على المراقبة بيطرية، مع الإشارة في الأخير إلى حجز أفراد اللجنة المختلطة ل 2452 كغ من لحم الدجاج قبل إصدار قرار قضى بتحويله إلى مديرية النشاط الاجتماعي لولاية سيدي بلعباس بعد أن أقرت مصالح البيطرة بصلاحيته للاستهلاك البشري.

يذكر انه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعامل بها في مثل كذا حالات في حق المخالفين.