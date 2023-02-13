سيدي بلعباس: انطلاق قافلة وطنية صوب رقان

أحيت، اليوم الإثنين، السلطات الولائية لسيدي بلعباس الذكرى السنوية الـ 63 المصادفة لأول تجربة نووية فرنسية في مركز التجارب العسكرية الصحراوية الكائن بإقليم دائرة رقان بولاية أدرار وذلك من خلال مراسم رسمية كان قد احتضنها متحف المجاهد بالولاية.

وكان المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الولائي لسيدي بلعباس قد أعطى بالمناسبة إشارة انطلاق قافلة وطنية محملة بـ 110 طن من المواد الغذائية وذلك كدعم لأهالي هذه المنطقة الصحراوية التي لازال العديد من المنتسبين إليها يعانون من مخلفات خطيرة وتشوهات خلقية ناجمة عن التفجيرات النووية التي شهدتها المنطقة خلال الشهر الثاني من سنة 1960.