سيدي بلعباس: توقيف 8 أشخاص تورطوا في ترويج المهلوسات

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الفارطة من حجز 500 قرص مهلوس، إضافة إلى 14 قرص من نوع اخر، وكمية من الكيف المعالج وذلك في أعقاب نجاحهم في الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من ثمانية (08) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين (25-32) سنة.

وكان عناصر الدرك الوطني قد وضعوا خطة أمنية محكمة بمجرد بلوغهم معلومات عن نشاط مجموعة إجرامية في مجال المهلوسات قبل أن تفضي التحقيقات المعمقة وبالإضافة إلى ما تم ذكره إلى حجز 03 مركبات سياحية كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم .

يذكر انه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم مع تقديمهم أمام الجهات القضائية عن جناية حيازة ونقل الأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية ضمن جماعة إجرامية منظمة.