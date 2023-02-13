رئاسة الجمهورية: "الرئيس تبون يرفض تصرفات التملق"

نددت رئاسة الجمهورية اليوم بمبادرة مسؤولي جامعة باتنة 1 بتكريم الرئيس عبد المجيد تبون بإهداء لوحة "كادر"، ووصفت الرئاسة في بيان لها أن هذه المبادرة "شخصية ومعزولة".

وأوضحت المديرية العامة للاتصال في بيان بأن هذه الممارسات تعيد الى "أذهان الجزائريين حقبة مشينة".

وأكد المصدر ذاته أن المديرية العامة للاتصال لدى الرئاسة "تتبرأ من هذا التصرف السيء، الذي لا يمت بصلة الى طريقة تفكير السيد رئيس الجمهورية ولا بالتقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية في اطار جزائر جديدة".

وذكر البيان أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد "طلب في خطاب التنصيب بسحب لقب الفخامة واستبداله بوصف السيد، وبالتالي سقوط كل تصرفات وسلوكات التملق".