Ministère de la solidarité: l’accompagnement des femmes rurales parmi les priorités du ministère

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, KaoutharKrikou, a souligné lors de la visite dans la wilaya de Naama, la nécessité de soutenir et d’accompagner la femme rurale pour réaliser ses projets et commercialiser sa production, soulignant dans le même contexte que la nature pastorale de la région exige cette attention, qui est l’une des priorités du ministère.