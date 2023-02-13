"المحافظة على المساحات الخضراء مسؤولية الجميع"

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، اليوم الإثنين، بمستغانم أن دائرتها الوزارية بالتعاون والتنسيق مع مختلف السلطات العمومية تحرص على التكفل بالقضايا البيئة بكل أبعادها خاصة منها النفايات المنزلية.

وقالت الوزيرة على هامش زيارة تفقد لعدد من المشاريع التابعة لقطاعها بولاية مستغانم ضرورة الاهتمام بإنشاء المساحات الخضراء مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتسيير وصيانة هذه المساحات، ضبط الإجراءات المتعلقة بإنشاء وصيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء، وكذا ترقية وتوسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالمساحات المبنية كما ثمنت تجربة ولاية مستغانم الخاصة بمشاركة المستثمرين الخواص في المساحات الخضراء مما يحافظ على سلامة البيئة ويوفر فرص عمل جديدة.

كما شددت على أهمية تحسيس المواطنين والمجتمع المدني بضرورة الانخراط في حماية المساحات الخضراء، وهذا يدخل ضمن توصيات رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن. عرفت زيارة الوزير إبرام اتفاق بين دائرتها الوزارية ومركز الردم التقني ببلدية صيادة يخص الدعم التقني و المرافقة، كما زارت الوزيرة بالمناسبة دار البيئة الحديقة العامة بوسط المدنية التي ستعرف إعادة تهيئتها بمبلغ 4 ملايير.