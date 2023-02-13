المدية:83مليار سنتيم ديون سونلغاز

كشفت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز بالمدية أن قيمة الديون العالقة لدى زبائنها قد وصلت في مجملها الى غاية شهر جانفي الحالي الى 83 مليار سنتيم منها 36 مليار سنتيم عند الزبائن العاديين .

وفي بيان للمديرية تحصلت الخبر على نسخة منه اكدت ان الديون اثرت الديون سلبا على وتيرة نشاطات المديرية خاصة ما يتعلق بالاستثمارات المسطرة وكذا تحسين جودة و نوعية الخدمة وترقيتها إلى ما هو أفضل.

والجدير بالذكر أن مديرية التوزيع المدية قد سجلت شهر جانفي ارتفاعا محسوسا في عدد الزبائن أين بلغ عدد الزبائن العاديين كهرباء 220731 زبون فيما وصل عدد الزبائن العاديين للغاز138156 زبون وهذا نتيجة برامج الدولة التي تم وضعها حيز الخدمة نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 ، وكذا الحصص السكنية الجديدة التي تم تسليمها خلال نفس الفترة .