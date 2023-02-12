المنتخب الوطني اقل من 17 سنة في تربص تحضيري بالرويبة

باشر المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة اقل من 17 سنة , اليوم الاثنين بالرويبة (الجزائر العاصمة) تربصا تحضيريا والذي سيتواصل إلى 20 من شهر فبراير تحسبا لكأس أمم افريقيا 2023 المؤجلة الي 2024 بالجزائر.

واستغل الناخب الوطني ارزقي رمان فرصة تواريخ الفيفا من أجل استدعاء أكبر عدد ممكن من اللاعبين الذي ينشطون في الخارج مثل فرنسا، كندا، إسبانيا ومصر.

ومن جهة أخرى، غاب عن هذا التربص بعض الأسماء المعروفة على غرار: الحارس سامي مرزوق (نادي ليل/فرنسا)، وسط الميدان يانيس ديلافو (نادي نانسي/فرنسا) والمهاجم مسليم اناتوف (أكاديمية الفاف).

وجاء في بيان الفاف: ''سيخوض كل من مرزوق وديلافو مع أنديتهما كأس غامبارديلا بفرنسا، بينما يواصل اناتوف علاجه من أجل الاسترجاع والعودة لصفوف المنتخب الوطني في أحسن أحواله''.

وكان من المقرر أن يلعب المنتخب الجزائري مباراتين دوليتين وديتن، ولكن سيتم الاكتفاء بمواجهة الأندية المحلية. ومن المتوقع ان يواجه ''الخضر'' مولودية الجزائر لفئة أقل من 19 سنة، يوم الخميس 16 فبراير، ثم نصر حسين داي لفئة أقل من 21 سنة يوم الأحد 19 فبراير. وسيتم اجراء المقابلتين بملحق ملعب نيلسون مونديلا.

يذكر أن المنتخب الوطني يحضر لنهائيات كأس أمم افريقيا للفئة المقررة من 29 أبريل إلى 19 مايو بالجزائر. وسيلاقي ''الخضر'' في دور المجموعات كل من السنغال، الكونغو والصومال.

قائمة اللاعبين:

حماش ماتياس (نادي مونتريال/كندا)، طارق حمادي (نادي بارادو)، ندير يعقوبي (أكاديمية الفاف)، غاسمي نسيم (نادي يشيري/فرنسا)، أكليل لينو (مونبوليي / فرنسا)، باداني يونس (نادي بارادو)، رامي بوعويش (أكاديمية الفاف)، زياد نمير (أكاديمية الفاف)، فايز عمام (أكاديمية الفاف)، عبد الحق بينيدار (نادي بارادو)، زغادي محمد (مونبوليي/فرنسا)، أمين غالو (نادي بارادو)، يونس بن علي (نادي نانت/فرنسا)، علاء الدين ليمان (أكاديمية الفاف)، ميمون يانيس (سانت إيتيان/فرنسا)، يوسف بلقايد (نادي بارادو)، عصام يزيد (شباب بلوزداد)، شاهين شتيوي (لوهافر/فرنسا)، عبد المجيب محمد (هاركيليس/إسبانيا)، محمد علي زياد (الزمالك/مصر)، أيمن شقرة (نادي بارادو)، بولطايف زياد (أجاكسيو/فرنسا), إيلياس نايت عبد العزيز (فيرساي/فرنسا)، فتحي كيساسي (أكاديمية الفاف).