توقيف ثلاثة أفراد عن قضية مقتل شخص بتيزي وزو

أوقف عناصر الشرطة بتيزي وزو ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم ارتكابهم، منذ بضعة أيام و بالمدينة الجديدة (عاصمة الولاية، جريمة شنعاء أودت بحياة خمسيني، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان صادر عن أمن الولاية.

وحسب ذات البيان, تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للشرطة القضائية, بعد فتح تحقيق في قضية مقتل شخص يبلغ من العمر حوالي 51 سنة عثر على جثته بمسكنه و هي تحمل آثار العنف، من تحديد هوية المشتبه فيهم و هم ثلاثة أفراد، و توقيفهم.

وتترواح أعمار المتورطين في هذه القضية ما بين 23 و 40 سنة، كما أضاف البيان الذي أشار إلى أنهم "اعترفوا بارتكابهم للجريمة في حق الضحية".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حقهم، قدم المشتبه فيهم الثلاث أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو الذي اصدر أمرا بإيداعهم رهن الحبس الاحتياطي بتهمة "جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد" و كذا "السرقة الموصوفة المقترنة بضرف التعدد"، حسب ذات البيان.

وأشار المصدر إلى أن جثة الضحية عثر عليها الأسبوع الماضي من قبل أحد المواطنين قام بتبليغ الشرطة على الفور من خلال الاتصال على الرقم الأخضر 15/48.