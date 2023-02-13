لجان لمتابعة تنفيذ برنامج التكوين الجامعي في الانجليزية

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على قرار إنشاء لجان جامعية للإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن "القرار رقم 05 المؤرخ في 12 فبراير 2023، يتضمن إنشاء لجان جامعية للإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه في اللغة الانجليزية على مستوى مؤسسات التعليم العالي"، مضيفا أن هذه اللجان الجامعية تتكون من "مسؤولين بالمؤسسة الجامعية ومن أساتذة باحثين متخصصين في اللغة الإنجليزية".

وتتمثل مهام هذه اللجان في "المرافقة البيداغوجية" التي تمكن الأستاذ الباحث وطالب الدكتوراه من اكتساب معارف ومهارات في فن وكيفية التدريس باللغة الإنجليزية خلال "فترة تكوينية لا تتعدى السنة".