سألت "الخبر" رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي عن ظاهرة التسول بالأطفال وظاهرة الأطفال الأفارقة التي تجوب الشوارع، فردت بالقول أن الجزائر تتوفر على ترسانة قانونية قوية لحماية الطفولة سواء كانوا جزائريين أم أجانب.

صرحت شرفي في ختام زيارتها لولاية بشار قائلة:"نعمل كهيئة في اطار حماية الطفولة ومن بين الظواهر التي تعرض الأطفال للخطر هي ظاهرة التسول بهم"، معتبرة أنه تم وضع عدة آليات لمواجهة هذه الظاهرة من بينها م الرقم الأخضر 1111، وهي آلية متاحة لكل المواطنين حسب السيدة شرفي، "فكلما يأتينا اخطار عن هذه الحالات يكون فيه تدخل فوري مع الجهات المعنية."

وكشفت السيدة شرفي أن هيئتها تعمل حاليا على تجسيد التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للطفولة التي نظمت يومي 19 و20 ديسمبر 2022، وأشرف عليها الوزير الأول، وتضمنت عدة ورشات مخصصة لرعاية وحماية الطفولة، ويجري حسب تصريحها تجسيد هذه التوصيات رفقة كل المتدخلين من قطاع الدولة وفعاليات المجتمع المدني.

و أكدت شرفي أن القانون الجزائري يحمي كل الأطفال المقيمين في الجزائر مهما كانت جنسيتهم أجانب أم جزائريين، والطفل اللاجئ يعتبر من الحالات المكفولة بالحماية حسب المادة الثانية من قانون حماية الطفولة.



