الجزائري بن ناصر غير جاهز ويغيب ضد توتنهام

تأكد غياب متوسط الميدان الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، بسبب "عدم جاهزيته التامة" عن مواجهة يوم الأحد المقبل، ضد نادي توتنهام الإنجليزي (21 :00سا)، لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما كشفه المدرب ، ستيفانو بيولي.

وصرح المدرب بيولي خلال الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء : "تدرب بن ناصر مع المجموعة يوم أمس لكنه غير جاهز 100 بالمائة، لا نستطيع المخاطرة به، وبالتالي لن يكون معنيا بمباراة توتنهام".

وكان لاعب "الخضر" قد استأنف أمس الأحد بمعية زميله تومورو التدريبات الجماعية للفريق "اللومبادري"، أي قبل يومين من موعد الثمن النهائي لرابطة الأبطال الأوروبية.

وتعرض اسماعيل بن ناصر (25 سنة) لإصابة على مستوى الفخذ خلال حصة تدريبية مع فريقه.

يذكر أن الدولي الجزائري قد جدد عقده مع نادي ميلان يوم 13 يناير الفارط حتى 30 جوان 2027.

وشارك بن ناصر مع ناديه في 27 مقابلة منها 23 كأساسي، هذا الموسم, مسجلا هدف مع تمريرة حاسمة.