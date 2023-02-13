أم البواقي: وضع 3 متهمين في قضية الاعتداء على شاب رهن الحبس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء (أم البواقي) بوضع 3 متهمين في قضية الاعتداء على شاب داخل محله التجاري رهن الحبس المؤقت، حسب ما ورد اليوم الاثنين في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11، الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تنهي نيابة الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 12 فبراير 2023 تم تقديم المتهمين في قضية الاعتداء على الضحية (م.ع) البالغ من العمر 31 سنة، داخل محله التجاري الكائن بحي السلام بعين البيضاء، و الذي تعرض لجروح بليغة على مستوى الرأس بواسطة أسلحة بيضاء".

وأضاف أنه "قد تمت متابعة كل من (س.س) البالغ من العمر 23 سنة و خاله (ف.ع) البالغ من العمر 32 سنة و شقيقه (ف.ف) البالغ من العمر 46 سنة، و شخص آخر يدعى (ب.ج) يبلغ من العمر 43 سنة بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق عن جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، و جنحة التحطيم العمد لملك الغير، الأفعال المنصوص و المعاقب عنه بنص المواد 254 و 255 و 261 الفقرة 1 و 30 و 407 من قانون العقوبات".

وبعد سماعهم عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت و إخضاع المتهم (ب.ج) لإجراءات الرقابة القضائية.