الجلفة : توقيف شخص بحوزته سلاح ناري تقليدي

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع "حي الوئام " بأمن ولاية الجلفة ، من توقيف شخص في العقد الثالث من عمره تورط في قضية حيازة سلاح ناري تقليدي الصنع

العملية جاءت خلال دوريات شرطية بقطاع اختصاص ذات الأمن الحضري، أين لفت انتباههم شخص مشبوه على متن مركبة عثر بحوزته، بعد تفتيش المركبة ، على سلاح ناري تقليدي الصنع وكمية من الذخيرة الفارغة، ليتم بعد استيفاء إجراءات التحقيق تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين حُكِمَ عليه بعام (1) حبس منها 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 50000 دج بعد إحالة ملفه على إجراءات المثول الفوري.