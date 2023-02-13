الجزائرية لحماية المستهلك تدعو الى تفعيل المادة الرابعة

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ، الى تفعيل المادة الرابعة من القانون والمتعلقة بالمنافسة .

وأوضحت المنظمة في بيان لها ، أنه نظرا لما يشهده مؤخرا سوق المنتوجات الفلاحية، خاصة منها الخضر و الفواكه من اضطرابات مست سلعا ضرورية ذات الاستهلاك الواسع و أثرت على القدرة الشرائية في إشباع بعض الحاجيات، نتيجة جشع غير مسبوق لأشباه التجار رغم وفرة المنتوج و تنوعه ، فإن المنظمة تدعو الى تفعيل المادة الرابعة من القانون رقم 10-05 (مؤرخ في 15 أوت سنة 2010)، المعدل و المتمم للأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2003 و المتعلق بالمنافسة.

وأضافت ، إن وضع أسعار مرجعية مع تسقيف هامش الربح بمثابة السبيل المختصر لوضع حدّ لجميع الإختلالات الموجودة بالسوق ، قبل تفاقمها و انفلات الأسعار أكثر مما هي عليه الآن.

كما أكدت المنظمة استعدادها للمساهمة في خارطة الطريق لوصول المبتغى المنشود في تطبيق المادة الرابعة من قانون المنافسة