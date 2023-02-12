سليماني: "وجدت ما كنت أبحث عنه"

عبر المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، عن سعادته باختياره الانضمام الى نادي أندرلخت البلجيكي، عقب توقيعه أول هدف له مع فريقه الجديد في اللقاء الذي فاز فيه على الضيف سانت ترون (3-1) برسم الجولة 25 من البطولة البلجيكية، بعد بداية موسم صعبة مع نادي براست الفرنسي (الرابطة الاولى).

وصرح اللاعب الجزائري للصحافة في المنطقة المختلطة "أعرف الكثير عن هذه البطولة، لقد حدثني آدم زرقان (دولي جزائري في نادي شارل لوروا)، وحدثني عن عدة أمور جيدة عنها. وعندما جئت الى هنا وجدت ما قاله لي، أناس طيبون، وفريق يلعب كرة جميلة وهو ما كنت أبحث عنه. أنا أبحث على الاستقرار ولم لا البقاء هنا الموسم المقبل".

وبعد دخوله بديلا في الدقيقة (77) خلفا لزميله آشيميرو، تمكن المهاجم الجزائري من التهديف سريعا، في الدقيقة (81) بعد تمريرة طويلة من زميله فرانسيس آموزو.

وتعد هذه المباراة هي الثانية بالنسبة لسليماني مع أندرلخت، بعد الاولى التي كانت يوم الجمعة 3 فبراير، على ملعب أوستيندي (فوز 2-0) عندما دخل بديلا في الدقيقة (72).

وأضاف "أتأقلم تدريجيا في بلجيكا التي تعرف تواجد عدة جزائريين يعيشون فيها.

يوجد هنا مستوى جيد وفرق تلعب جيدا ولاعبين جيدين وهي الامور التي دفعتني للمجيء هنا".

وقال أيضا "أمر جيد التسجيل في أول لقاء لي داخل الديار تمكنت من توقيع أول أهدافي. ومهمتي هي الوصول الى الشباك، وعندما أستلم الكرات أظن أنني قادر على أداء مهامي لكن الأهم بالنسبة لي هو الفريق، سيما وأنني لاعب يفكر بصفة جماعية وأبذل كل مجهوداتي لصالح التشكيلة".

وانضم سليماني (34 سنة) الى اندرلخت في الميركاتو الشتوي الاخير بعقد يمتد الى غاية نهاية الموسم مع إمكانية التمديد.

ومنذ بداية الموسم الجاري اكتفى سليماني بهدفين وثلاثة تمريرات حاسمة خلال 18 مباراة خاضها مع نادي برسيت في جميع المنافسات.

ويعد اندرلخت، صاحب المرتبة العاشرة في بطولة "برو ليغ" البلجيكية، عاشر نادي بالنسبة للمهاجم الجزائري منذ بداية مشواره الكروي, ولعل أبرزها كانت: سبورتينغ لشبونة (البرتغال)، موناكو (فرنسا)، ليستر (انجلترا)، اولمبيك ليون (فرنسا) وفينيرباشي (تركيا).

وبهذا يصبح سليماني خامس لاعب دولي جزائري حالي ينشط في البطولة البلجيكية، حيث التحق بكل من : آدم زرقان ونذير بن بوعلي (شارل لوروا) وبلال مسعودي وعبد القهار قادري (نادي كورتراي).