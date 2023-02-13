الحبس النافذ في حق سائقين عرضا المواطنين للخطر بالدويرة

أدانت محكمة القليعة (تيبازة) اليوم الاثنين سائقي حافلتين متهمين في قضية تعريض سلامة المسافرين للخطر بمدينة الدويرة (جنوب الجزائر العاصمة) بسنتين (2) حبسا نافذا في حق كل واحد منهما و إلغاء رخصتي سياقتهما، حسب بيان صدر عن ذات المحكمة.

و جاء في البيان أن المحكمة أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهمين بعامين حبسا نافذا لكل منهما متبوعة بغرامة مالية قدرها 200 الف دج مع منعهما من ممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص لمدة ثلاث (3) سنوات و إلغاء رخصتي السياقة الخاصة بهما.

و أوضح البيان أن الأحكام صدرت بعد المتابعة القضائية لسائقي الحافلي (ب ر) و (م ي) و هما سائقي حافلتين، عن جنحة "تعريض حياة الغير و سلامتهم الجسدية للخطر" لتورطهما في قضية "القيام بمناورات و تجاوزات خطيرة على الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين بلديتي بابا حسن و الدويرة بتاريخ 30 يناير الماضي معرضين حياة الغير و سلامتهم الجسدية للخطر".

للتذكير، كان قاضي الجنح لمحكمة القليعة قد أمر يوم 31 جانفي الفارط بوضع المتهمين الحبس الاحتياطي و أصدر وكيل الجمهورية لديها بيانا يعلن فيه عن فتح تحقيق قضائي ابتدائي ضدهما لتورطهما في قضية القيام بمناورات و تجاوزات خطيرة.

وقد أحيل المتهمين أمام قسم الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري عن الجنحة المنسوبة إليهما، قرر على إثرها قاضي الجنح تأجيل القضية مع الأمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت.

وتأتي هذه القضية ضمن مكافحة حوادث المرور و خاصة التجاوزات الخطيرة و اللامسؤولة من طرف بعض سائقي حافلات نقل المسافرين التي من شأنها المساس بالسلامة الجسدية للأشخاص، وفقا للمصدر.