جنوب افريقيا تشيد بقرار الرئيس تبون

جددت جمهورية جنوب افريقيا اليوم اشادتها بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تسمية الصرح الرياضي ببراقي الجزائر العاصمة باسم الزعيم نيلسون مانديلا.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فقد جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، ناليدي باندور، خلال الندوة الصحفية التي جمعتها اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وذلك في ختام جلسة المشاورات السياسية بين رئيسي دبلوماسية البلدين، حيث أعربت الوزيرة باندور عن تقدير قيادة بلادها على هذا التكريم الذي يعكس رخم وصلابة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من كفاح مشترك ضد الاستعمار والهيمنة الأجنبية.

تجدر الإشارة أنه وبدعوة من نظيرته ناليدي باندور، قام اليوم الوزير لعمامرة بزيارة عمل إلى بريتوريا تندرج في إطار المشاورات السياسية الدورية بين البلدين والتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس سيريل رامافوزا قريباً إلى الجزائر.